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Сегодня, 08:56

«Енисей» объявил об уходе Топтунова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Енисея» Андрей Топтунов покинул команду, сообщает пресс-служба красноярцев.

Контракт с 21-летним баскетболистом расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Андрея за время, проведенное в «Енисее». Удачи и успехов в продолжении профессиональной карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Топтунов выступал за «Енисей» с лета 2023 года. Он провел за команду 27 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3,2 очка, 0,8 подбора, 1,3 передачи и 0,3 перехвата за 11,9 минуты на паркете.

Источник: БК «Енисей»
Баскетбол
БК Енисей
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