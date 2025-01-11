34 очка Герасимова помогли «Енисею» победить «Пари НН»

Сегодня, 14:57
«Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 88:77.
27-летний защитник красноярцев Тимофей Герасимов провел лучшую игру в карьере по результативности (34 очка).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 88:77 (26:24, 20:23, 15:15, 27:15)
«Енисей»: Герасимов (34), Сэндерс (16), Одиноков (13 + 6 подборов), Близнюк (11 + 5 передач).
«Пари НН»: Наталл (26), Джуришич (16), Антипов (13).
11 января. Красноярск. «Арена-Север»