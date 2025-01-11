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Сегодня, 14:57

34 очка Герасимова помогли «Енисею» победить «Пари НН»

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«Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 88:77.

27-летний защитник красноярцев Тимофей Герасимов провел лучшую игру в карьере по результативности (34 очка).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 88:77 (26:24, 20:23, 15:15, 27:15)

«Енисей»: Герасимов (34), Сэндерс (16), Одиноков (13 + 6 подборов), Близнюк (11 + 5 передач).

«Пари НН»: Наталл (26), Джуришич (16), Антипов (13).

11 января. Красноярск. «Арена-Север»

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Енисей
БК Нижний Новгород
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