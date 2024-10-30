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Единая лига ВТБ. Новости

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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:16

«Енисей» с разницей в два очка обыграл «Пари НН»

Алина Савинова
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«Енисей» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:77.

Самым результативным игроком встречи стал Зак Наталл из нижегородской команды — 21 очко. У клуба из Красноярска больше всего очков заработал Тимофей Герасимов (20).

«Енисей» одержал вторую победу подряд и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. «Пари НН» (шесть побед при четырех поражениях в сезоне) идет пятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 79:77 (18:17, 23:26, 14:14, 24:20)

30 октября. Красноярск. «Арена-Север»

Баскетбол
БК Енисей
БК Нижний Новгород

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