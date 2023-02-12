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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:24

«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 81:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 17 очков. В составе пермской команды 23 очка набрал Джастин Роберсон.

«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Пармы». Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведет с «Самарой» на выезде 28 февраля. «Парма» примет «Автодор» 26 февраля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 81:76 (21:27, 18:17, 18:13, 24:19)

12 февраля. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Парма (Пермь)
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