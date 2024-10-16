Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:13

«Енисей» на своем паркете победил «Парму»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своем паркете «Парму» со счетом 89:61.

Самыми результативными на паркете стали игроки красноярской команды Тимофей Герасимов и Алекса Степанович, набравшие по 18 очков.

«Енисей» с 2 победами в 7 матчах занимает десятое место в турнирной таблице, «Парма» с 3 победами — на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 89:61 (19:15, 27:14, 23:22, 20:10)

16 октября. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Парма (Пермь)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
Сегодня
Вчера
Неделя