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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:29

«Енисей» продлил контракт с центровым Балашовым

Мария Гусева
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«Енисей» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Сергеем Балашовым.

«По прошлому сезону сказал бы так: он прошел довольно скомкано, — цитирует пресс-служба клуба Балашова. — Естественно всегда хочется большего, уверен, что мне удастся исправиться в предстоящем сезоне. Буду стараться проявить себя и принести болельщикам «Енисея» как можно больше побед. Сейчас в межсезонье работаю над броском, физикой и слабой рукой. То, что приходит новый тренер и будет на 90% новый состав — это очень интересно. Всегда рад, когда выходишь из зоны комфорта, ведь только так можно прогрессировать».

В сезоне-2022/23 Балашов вышел на паркет во всех 32 встречах Единой лиги ВТБ, средние показатели за 12 минут игрового времени составили — 4,4 очка, 2,3 подбора, 0,4 передачи и 0,3 перехвата. Еще четыре матча 26-летний баскетболист провел в составе национальной команды.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5714
баскетбол
БК Енисей
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