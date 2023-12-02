«Енисей» обыграл «Самару», установив собственный рекорд результативности в сезоне

«Енисей» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:82.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Ксавьер Рэтан-Мэйс, набравший 29 очков. У самарского клуба больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Никола Ребич (21).

«Енисей» установил собственный рекорд результативности в сезоне. Ранее максимальный показатель набранных очков команды был 96.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Самара» — восьмая.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Самара» — 103:82 (29:22, 25:16, 26:26, 23:18)

2 декабря. Красноярск. «Арена-Север».