«Самара» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Самара» на выезде победила «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:58. Встреча прошла в Красноярске на арене «Север».

Наилучшие показатели среди победителей продемонстрировал атакующий защитник Иван Пынько, который набрал 11 очков, два подбора и две передачи. Столько же очков, 11, набрал Антон Карданахишвили.

Наиболее результативным игроком в составе «Енисея» стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, отметившийся 14 очками и двумя подборами.

В следующем матче «Енисей» 7 ноября встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Самара» примет у себя дома саратовский «Автодор» в тот же день.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Самара» — 58:73 (12:20, 17:15, 23:16, 6:22)

3 ноября. Красноярск. «Арена-Север».