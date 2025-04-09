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Единая лига ВТБ

9 апреля, 17:08

«Енисей» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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«Енисей» дома с крупным счетом победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 100:68.

У хозяев по 17 очков набрали Тимофей Герасимов и Владислав Перевалов. У гостей 24 очка на счету Михаила Кулагина.

«Енисей» одержал 14-ю победу в 43 матчах и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Самара» с 34 поражениями в 43 играх — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Самара» — 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14)

9 апреля. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Самара
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