«Енисей» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» дома с крупным счетом победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 100:68.

У хозяев по 17 очков набрали Тимофей Герасимов и Владислав Перевалов. У гостей 24 очка на счету Михаила Кулагина.

«Енисей» одержал 14-ю победу в 43 матчах и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Самара» с 34 поражениями в 43 играх — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Самара» — 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14)

9 апреля. Красноярск. «Арена-Север».