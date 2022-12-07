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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:33

УНИКС в гостях победил «Енисей»

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС в гостях победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанский клуб выиграл со счетом 89:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон, набравший 27 очков.

УНИКС выиграл 13 матч из 15 в сезоне и идет на втором месте в турнирной таблице. «Енисей» занимает 10-ю строчку, проиграв 12 раз в 15 встречах.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 79:89 (22:16, 22:27, 18:22, 17:24)

7 декабря. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК УНИКС
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