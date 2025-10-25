«Енисей» проиграл «Уралмашу» и потерпел шестое поражение подряд со старта сезона

«Уралмаш» на выезде обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:71 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Доминик Артис, набравший 17 очков.

«Уралмаш» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Енисей» потерпел шестое поражение в шести матчах со старта сезона и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 71:78 ОТ (20:18, 17:14, 9:16, 22:20, 3:10)

25 октября. Красноярск. «Арена-Север».