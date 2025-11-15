«Енисей» обыграл «Уралмаш» и одержал четвертую победу подряд

Сегодня, 15:53
«Енисей» дома одержал победу над «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:86.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Гарретт Нэвелс, набравший 27 очков. 21 очко у хозяев набрал Доминик Артис.
«Енисей» одержал четвертую победу подряд и занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет седьмым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 88:86 (15:18, 31:30, 23:19, 19:19)
«Енисей»: Артис (21 очко), Тасич (20), Рыжов (16)
«Уралмаш»: Нэвелс (27), Эллис (19), Новиков (14)
15 ноября. Красноярск. «Арена-Север»