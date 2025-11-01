Видео
1 ноября, 15:55

«Енисей» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Зенит» — 83:78.

Красноярская команда одержала вторую победу подряд после шести поражений на старте регулярного чемпионата, питерцы потерпели третье поражение в 8 матчах сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25)

«Енисей»: Коулмэн (23), Сонько (19), Артис (15 + 5 подборов).

«Зенит»: Фрэйзер (26), Емченко (17 + 6 подборов), Воронцевич (13 + 8 подборов), Щербенев (10).

1 ноября. Красноярск. «Арена-Север».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2025-2026/
10

  • Saiga-спринтер

    придурёнок анальный .. ты сдрызднул и внюхнул?

    02.11.2025

  • Bibigon2020

    иди играй у себя в штанах в "нормальный баскетбол"

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Нормальный баскетбол и начинается только с нормальной игры в защите. Якобы "игра в атаку" - это стритбол, т.е. другой вид командной игры в спорте.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сказать, что Енисей просто удивил - то не сказать ничего. Зенит без своего центра потерял треть игровой мощи, но это не умоляет заслуги красноярцев, которые выдали грамотный командный баскетбол и показали отличную игру в защите.

    01.11.2025

  • Bibigon2020

    Секулич играет в атаку, команды Паскуаля - от защиты. В нынешнем составе действительно классных защищающихся всего трое(к сожалению) - Жбанов, Роберсон и Пойтресс. Сейчас все трое травмированы ((( К слову, Секулича на должность тренера Зенита рекомендовал Паскуаль.

    01.11.2025

  • Николай Шибаев

    Секулич занимался своей сборной,а Зенит все межсезонье чего же ждал и не усилялся,бездействовал,провалена была комплектация команды...

    01.11.2025

  • diskmen

    Нежданчик

    01.11.2025

  • bishevcky

    Да и Секуличу далеко до Паскуаля.

    01.11.2025

  • Николай Шибаев

    Обезкровленный Зенит уже сезон провалил...

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    БК Енисей
    БК Зенит
