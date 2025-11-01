«Енисей» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

1 ноября, 15:55
«Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Зенит» — 83:78.
Красноярская команда одержала вторую победу подряд после шести поражений на старте регулярного чемпионата, питерцы потерпели третье поражение в 8 матчах сезона.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25)
«Енисей»: Коулмэн (23), Сонько (19), Артис (15 + 5 подборов).
«Зенит»: Фрэйзер (26), Емченко (17 + 6 подборов), Воронцевич (13 + 8 подборов), Щербенев (10).
1 ноября. Красноярск. «Арена-Север».
Saiga-спринтер
02.11.2025
Bibigon2020
02.11.2025
Saiga-спринтер
Нормальный баскетбол и начинается только с нормальной игры в защите. Якобы "игра в атаку" - это стритбол, т.е. другой вид командной игры в спорте.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Сказать, что Енисей просто удивил - то не сказать ничего. Зенит без своего центра потерял треть игровой мощи, но это не умоляет заслуги красноярцев, которые выдали грамотный командный баскетбол и показали отличную игру в защите.
01.11.2025
Bibigon2020
Секулич играет в атаку, команды Паскуаля - от защиты. В нынешнем составе действительно классных защищающихся всего трое(к сожалению) - Жбанов, Роберсон и Пойтресс. Сейчас все трое травмированы ((( К слову, Секулича на должность тренера Зенита рекомендовал Паскуаль.
01.11.2025
Николай Шибаев
Секулич занимался своей сборной,а Зенит все межсезонье чего же ждал и не усилялся,бездействовал,провалена была комплектация команды...
01.11.2025
diskmen
Нежданчик
01.11.2025
bishevcky
Да и Секуличу далеко до Паскуаля.
01.11.2025
Николай Шибаев
Обезкровленный Зенит уже сезон провалил...
01.11.2025