«Енисей» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Зенит» — 83:78. Красноярская команда одержала вторую победу подряд после шести поражений на старте регулярного чемпионата, питерцы потерпели третье поражение в 8 матчах сезона. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) «Енисей»: Коулмэн (23), Сонько (19), Артис (15 + 5 подборов). «Зенит»: Фрэйзер (26), Емченко (17 + 6 подборов), Воронцевич (13 + 8 подборов), Щербенев (10). 1 ноября. Красноярск. «Арена-Север».

Saiga-спринтер придурёнок анальный .. ты сдрызднул и внюхнул? 02.11.2025

Bibigon2020 иди играй у себя в штанах в "нормальный баскетбол" 02.11.2025

Saiga-спринтер Нормальный баскетбол и начинается только с нормальной игры в защите. Якобы "игра в атаку" - это стритбол, т.е. другой вид командной игры в спорте. 01.11.2025

Saiga-спринтер Сказать, что Енисей просто удивил - то не сказать ничего. Зенит без своего центра потерял треть игровой мощи, но это не умоляет заслуги красноярцев, которые выдали грамотный командный баскетбол и показали отличную игру в защите. 01.11.2025

Bibigon2020 Секулич играет в атаку, команды Паскуаля - от защиты. В нынешнем составе действительно классных защищающихся всего трое(к сожалению) - Жбанов, Роберсон и Пойтресс. Сейчас все трое травмированы ((( К слову, Секулича на должность тренера Зенита рекомендовал Паскуаль. 01.11.2025

Николай Шибаев Секулич занимался своей сборной,а Зенит все межсезонье чего же ждал и не усилялся,бездействовал,провалена была комплектация команды... 01.11.2025

diskmen Нежданчик 01.11.2025

bishevcky Да и Секуличу далеко до Паскуаля. 01.11.2025