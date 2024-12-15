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Сегодня, 15:19

«Зенит» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Зенит» на выезде одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:69.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал Егор Рыжов из петербургской команды, на счету которого 23 очка. У клуба из Красноярска больше всего очков набрал Тимофей Герасимов (18).

«Зенит» с 17 победами при двух поражениях вышел на первое место в турнирной таблице. «Енисей» (6 побед и 14 поражений) идет на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:97 (16:27, 17:24, 20:20, 16:26)

15 декабря. Красноярск. «Арена-Север»

Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
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