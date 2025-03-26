«Зенит» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:60. Игра прошла на «Арене Север».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист красноярского клуба Дмитрий Сонько, набравший 21 очко. В составе сине-бело-голубых 16 очков набрал Алекс Пойтресс.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. «Енисей» находится на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 60:81 (14:22, 12:21, 15:14, 19:24)

Е: Сонько (21), Герасимов (17), Балашов (10 + 5 подборов)

З: Пойтресс (16), Хантер (14 + 8 подборов), Бэйкон (11), Швед (10)

26 марта. Красноярск. «Арена-Север».