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Единая лига ВТБ

2 мая, 23:18

Еремин отреагировал на победу УНИКСа над «Зенитом» в седьмом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер УНИКСа Станислав Еремин отреагировал на победу казанцев над «Зенитом» в седьмом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ.

«Матч, достойный настоящего финала. Обе команды показали супербаскетбол, бойцовские качества, но, как всегда, все решает личность. Удача была на нашей стороне, УНИКС заслужил победу. В таких матчах решают игроки, которые могут забить «с кровью». Такой игрок у нас нашелся — это Димитриевич, который в самый трудный момент вернул УНИКС в игру. Сейчас самое важное, чтобы ребята не наслаждались победой, а готовились к серьезному финалу. «Локомотив-Кубань» после победы над ЦСКА доказал, что команда требует уважения и внимания к себе. Думаю, УНИКС будет фаворитом в финальной серии, они посильнее, но все будет решаться на площадке», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Матч прошел в Казани в «Баскет-холле» и завершился триумфом хозяев со счетом 80:79. Отметим, что петербуржцы являются действующими чемпионами лиги.

В составе победителей самым результативным баскетболистом стал Ненад Димитриевич — 24 очка. У сине-бело-голубых больше всех баллов набрал Томас Эртель — 23.

Источник: https://metaratings.ru/news/eryomin-o-vstreche-uniksa-i-zenita-v-takikh-matchakh-reshayut-igroki-kotorye-mogut-zabit-s-krovyu-247987/
баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Станислав Еремин
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