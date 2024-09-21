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Сегодня, 15:27

Еремин рассказал, что баскетболистам УНИКСа поставили задачу выйти в финал Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник президента УНИКСа Станислав Еремин заявил, что перед баскетболистами команды в новом сезоне поставили задачу выйти минимум в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Мы провели неплохую трансферную кампанию. Мы доказываем каждый год, что, даже теряя лидеров, мы способны бороться за самые высокие места. Конечно, никто не обходится без травм, и у нас они часто возникают, но мы боремся. У нас задача минимум — это попадание в финал», — цитирует Еремина ТАСС.

21 сентября стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. Казанский клуб является серебряным призером турнира-2023/24.

Источник: ТАСС
БК УНИКС
Станислав Еремин

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