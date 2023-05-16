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Единая лига ВТБ

16 мая, 12:29

Еремин рассказал, от чего будет зависеть результат пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Советник президента УНИКСа Станислав Еремин заявил, что исход пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским клубом и «Локомотивом-Кубанью» во многом будет зависеть от мотивации иностранных игроков железнодорожников.

«Я бывал в таких ситуациях, когда до победы оставался один шаг. Игроков «Локомотива» не просто мотивировать, потому что ездить туда-сюда из Краснодара в Казань и обратно тоже сложно. Российских игроков мотивировать не нужно, а вот с иностранцами большой вопрос, но от этого во многом будет зависеть исход пятой встречи. Что касается УНИКСа, то всегда тяжело делать последний шаг, но нам нужно выиграть пятый матч и защитить свою площадку», — приводит ТАСС слова Еремина.

Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом» пройдет во вторник, 16 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент казанская команда лидирует в серии до четырех побед (3-1).

Источник: https://tass.ru/sport/17756099
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Станислав Еремин
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