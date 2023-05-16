Еремин рассказал, от чего будет зависеть результат пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ

Советник президента УНИКСа Станислав Еремин заявил, что исход пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским клубом и «Локомотивом-Кубанью» во многом будет зависеть от мотивации иностранных игроков железнодорожников.

«Я бывал в таких ситуациях, когда до победы оставался один шаг. Игроков «Локомотива» не просто мотивировать, потому что ездить туда-сюда из Краснодара в Казань и обратно тоже сложно. Российских игроков мотивировать не нужно, а вот с иностранцами большой вопрос, но от этого во многом будет зависеть исход пятой встречи. Что касается УНИКСа, то всегда тяжело делать последний шаг, но нам нужно выиграть пятый матч и защитить свою площадку», — приводит ТАСС слова Еремина.

Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом» пройдет во вторник, 16 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент казанская команда лидирует в серии до четырех побед (3-1).