Еремин: «Я не узнаю ЦСКА. У них идет дисбаланс между командной и индивидуальной игрой»

Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин прокомментировал победу «Локомотив-Кубань» над ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (85:68).

«Я полностью не узнаю ЦСКА, это не ЦСКА, у них немотивированная команда. Я в шоке от игры армейцев. Можно порадоваться за «Локомотив-Кубань», что удалось создать хорошую команду и выдержать баланс между иностранными и местными игроками. Интересно играют между свободной и комбинационной игрой, видно, что психологический климат в команде хороший. Что-то экстраординарное ЦСКА нужно сделать, чтобы вернуться в игру. Не думаю, что потеря Милутинова у армейцев настолько сказалась, что они перестали играть. Возвращение Шведа повлияло не в лучшую сторону, он долго отсутствовал, и в это время ЦСКА поймал свою игру, а он сейчас не в той форме, в которой должен быть. Часто берет игру на себя, пока не получается, и идет дисбаланс между командной и индивидуальной игрой», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

На данный момент счет в серии в пользу «Локомотива» — 3-2. Следующий матч между командами пройдет 28 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.