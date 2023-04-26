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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:15

Еремин: «Я не узнаю ЦСКА. У них идет дисбаланс между командной и индивидуальной игрой»

Алина Савинова
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Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин прокомментировал победу «Локомотив-Кубань» над ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (85:68).

«Я полностью не узнаю ЦСКА, это не ЦСКА, у них немотивированная команда. Я в шоке от игры армейцев. Можно порадоваться за «Локомотив-Кубань», что удалось создать хорошую команду и выдержать баланс между иностранными и местными игроками. Интересно играют между свободной и комбинационной игрой, видно, что психологический климат в команде хороший. Что-то экстраординарное ЦСКА нужно сделать, чтобы вернуться в игру. Не думаю, что потеря Милутинова у армейцев настолько сказалась, что они перестали играть. Возвращение Шведа повлияло не в лучшую сторону, он долго отсутствовал, и в это время ЦСКА поймал свою игру, а он сейчас не в той форме, в которой должен быть. Часто берет игру на себя, пока не получается, и идет дисбаланс между командной и индивидуальной игрой», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

На данный момент счет в серии в пользу «Локомотива» — 3-2. Следующий матч между командами пройдет 28 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/eryomin-ne-dumayu-chto-poterya-milutinova-u-cska-nastolko-skazalas-chto-oni-perestali-igrat-246309/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Станислав Еремин
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