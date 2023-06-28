Главный тренер «Руны» Эрдоган: «Могу только представить, каким трудным был путь к Единой лиге ВТБ»

Эртугрул Эрдоган прокомментировал назначение на пост главного тренера «Руны».

«Уважаемая семья баскетбольного клуба «Руна», могу только представить, каким трудным был путь к Единой лиге ВТБ. Вы дали мне возможность присоединиться к команде на этом отрезке вашего пути. С этого момента мы будем идти рука об руку и двигаться вверх шаг за шагом. Я могу принять неудачу — каждый иногда терпит неудачу — но я не могу смириться с отсутствием попыток. Мы попытаемся вместе!» — приводит слова Эрдогана пресс-служба клуба.

24 мая Единая лига ВТБ подтвердила, что «Уралмаш» и «Руна» станут участниками турнира в сезоне-2023/24. Состав участников турнира увеличился до 14 команд.