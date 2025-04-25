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Сегодня, 09:45

Президент УНИКСа о Найте: «Найт — классный игрок, который не щадит себя на паркете»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент УНИКСа Евгений Богачев поздравил защитника казанской команды Маркоса Найта, выигравшего опрос баскетболистов клубов Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ».

«Поздравляю Маркоса с заслуженной наградой, — отметил «СЭ» многолетний руководитель УНИКСа. — Найт — классный, командный игрок, который не щадит себя на паркете. Всегда идет до конца, не боится контакта. Смотрю на его самоотдачу и поражаюсь, что ему уже 35 лет. В таком возрасте он творит чудеса на паркете. Надеюсь, что защитник продолжит это делать и в плей-офф. Какой интересный факт могу рассказать про Маркоса? Он большой любитель макарон. В основном их и ест и не боится потолстеть (смеется)».

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста из 12 клубов турнира. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Маркос Найт.Творит чудеса в 35 лет! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2024/25

БК УНИКС
Евгений Богачев
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