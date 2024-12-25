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Сегодня, 15:55

Президент УНИКСа — о возможном приглашении Шведа: «Один шанс из тысячи»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Многолетний руководитель УНИКСа Евгений Богачев в комментарии для «СЭ» отметил, что казанский клуб всерьез не рассматривает подписание Алексея Шведа. Лучший снайпер Евролиги (2017/18, 2020/21) и Евробаскета-2017 стал свободным агентом после ухода из китайского «Шаньси».

«Нам предложили подписать Алексея, но, честно, вероятность заключения контракта очень маленькая. Я бы сказал: один шанс из тысячи, — подчеркнул президент УНИКСа. — И то если он согласится отыграть этот сезон за небольшие деньги. Все-таки Алексей уже возрастной игрок, а это повышенная травматичность. Плюс он не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае. Вряд ли просто так местный клуб решил выйти из его контракта. Хотя я и не анализировал его выступления, не видел его игры в этом сезоне».

В текущем сезоне 36-летний Швед сыграл в 5 матчах китайской лиги, набирая в среднем 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете. В своем первом сезоне в чемпионате Китая бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов.

БК УНИКС
Алексей Швед
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