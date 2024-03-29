Пашутин — об Ивковиче: «Ему предлагали взять в ЦСКА Энтони Паркера и Бодирогу. Но Дуда ответил: «Не надо. У меня есть Моня и Хряпа»

Бывший баскетболист сборной России Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легендарном тренере Душане Ивковиче, которому ассистировал в ЦСКА.

— Дуда — суровый, невероятно требовательный. С игроков не слезал. Основной принцип: слушать и работать, работать, работать. Ребята злились, обижались — Папалукас, Саврасенко... Но время спустя вспоминают Дуду с теплотой. Тот же Саврасенко говорит: «Если бы не Ивкович, я бы в баскетболе вряд ли чего-то добился».

— Так и есть?

— Разумеется. Уже после отъезда из России Ивкович рассказал в интервью, что ему предлагали взять в ЦСКА Энтони Паркера и Бодирогу. Это было вполне реально, но Дуда ответил: «Не надо. У меня есть Моня и Хряпа». А ведь оба тогда были совсем еще пацанами, только-только из «Автодора» пришли. Но Ивкович видел их потенциал и помог раскрыться. Как и Саврасенко.

— Ясно.

— Ивкович — это железная дисциплина, запредельная концентрация, дух победителя. Часто повторял: «Never give up!» Никогда не сдаваться! Плюс жесткая защита, прессинг на каждом участке поля, контроль мяча в нападении. В ЦСКА у Дуды ко всем игрокам были одинаковые требования, никаких любимчиков.

— В команде его боялись?

— Конечно. Но и уважали. Да, строгий, эмоциональный. Если игра складывалась неудачно, мог в тайм-ауте разбить планшет об пол. Но главное — Дуда справедливый. Поэтому на площадке ребята всегда бились в том числе и за Ивковича.