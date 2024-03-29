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Единая лига ВТБ

29 марта, 08:10

Пашутин — о Родионове: «Приезжает с охранниками в Домодедово. Достает пакет, набитый долларами: «Парни, ваши деньги. Разбирайте»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о президенте «Автодора» Владимире Родионове, который скончался 18 декабря 2023 года.

— Самая забавная история с Родионовым?

— Несколько месяцев «Автодор» сидел без зарплаты. Дальше какой-то выезд, возвращение через Москву, где у Владимира Евстафьевича тоже был бизнес. И вот приезжает с охранниками в Домодедово. Достает пакет, набитый долларами: «Парни, ваши деньги. Разбирайте».

— Прямо в аэропорту?

— Чтобы народ не шокировать, быстренько переместились в туалет. Там каждому и вручили по пачке купюр. Только Эйникис поначалу отнекивался: «Я не возьму». Родионов пожал плечами: «Ладно, жди, когда в Саратове вызовут в бухгалтерию». Эйникис подумал-подумал и забрал.

— Что ж его смущало?

— Побаивался. Сумма большая, наликом. А еще в Саратов лететь. Мало ли... Но там нас встречал автобус, машина с охраной, так что спокойно доехали по домам.

— Сколько платили в «Автодоре»?

— Ой, ребята, цифры лучше не называть. Те, кто сегодня в Лиге ВТБ играет, прочитают — поднимут на смех. Да о чем говорить, если тогда в ЦСКА звезды уровня Карасева по тысяче долларов получали!

— А вы?

— Я тоже в «Автодоре» с тысячи начинал. Постепенно до четырех подняли.

Евгений Пашутин. Евгений Пашутин: «Кровь била как из гейзера — прямо медсестре в лицо. Упала в обморок»
Баскетбол
БК Автодор
Евгений Пашутин
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