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29 марта, 07:50

Пашутин — об избиении Шведа: «У меня по этой истории масса вопросов. Не к Алексею, а к его приятелям»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Пашутин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал нападение на призера Олимпийских игр-2012 Алексея Шведа, который в мае 2023-го был избит около ресторана в центре Москвы.

— Алексею Шведу камеры не помогли.

— У меня по этой истории масса вопросов. Не к Шведу, а к его приятелям. Тогда же рядом были его одноклубники. Вот друзья они или кто?

— Не заступились?

— Даже не вышли. Бьют на улице нашего? Да и пусть! Хотя тоже здоровые парни. Втроем затоптали бы всех! Ситуация для меня необъяснимая. В нашем интернате такого не представить.

— До сих пор играют в ЦСКА?

— Насколько знаю, после инцидента их из клуба отправили.

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Баскетбол
Алексей Швед
Евгений Пашутин
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