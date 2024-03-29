Пашутин — об избиении Шведа: «У меня по этой истории масса вопросов. Не к Алексею, а к его приятелям»

Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал нападение на призера Олимпийских игр-2012 Алексея Шведа, который в мае 2023-го был избит около ресторана в центре Москвы.

— Алексею Шведу камеры не помогли.

— У меня по этой истории масса вопросов. Не к Шведу, а к его приятелям. Тогда же рядом были его одноклубники. Вот друзья они или кто?

— Не заступились?

— Даже не вышли. Бьют на улице нашего? Да и пусть! Хотя тоже здоровые парни. Втроем затоптали бы всех! Ситуация для меня необъяснимая. В нашем интернате такого не представить.

— До сих пор играют в ЦСКА?

— Насколько знаю, после инцидента их из клуба отправили.