Пашутин — о Блатте: «Полная противоположность Ивковичу и Мессине. Как день и ночь»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Дэвиде Блатте, которому пять лет ассистировал в сборной России.

— Ну а Блатт какой?

— О, Дэвид — полная противоположность Дуде и Этторе. Как день и ночь. Ивкович и Мессина — это классическая югославская школа баскетбола. Строгая дисциплина, минимум импровизации.

— Муштра.

— Ну да. На площадке ничего не придумывай, просто выйди и выполни то, что требуют. Определенные правила и в быту. Игроки носят одинаковую одежду, вместе приходят на завтрак, обед и ужин, сидят за общим столом. Телефон должен быть выключен. Как и в автобусе, раздевалке, на любых командных мероприятиях. Иначе штраф. У Блатта такого нет.

— Надо же.

— Помню свое изумление, когда увидел, что в Тель-Авиве за час до матча Евролиги Пини Гершон, главный тренер «Маккаби», и Блатт, его ассистент, спокойно болтают по мобильнику, разгуливая вдоль трибун. Дэвид и в сборной России в любой момент мог ответить на звонок. Игрокам тоже не запрещалось. Для нас на первых порах это было шоком. Не забуду его пикировки с Франческо Куццолином.

— Тренером по физподготовке?

— Да, он несколько лет входил в штаб сборной. В 2007-м перед чемпионатом Европы нам выдали три комплекта футболок: белую, синюю и красную. Блатт не обращал внимания, кто какую надел. А Куццолин целями днями бурчал: «Дэвид, как же так? Посмотри на игроков сборной Италии — все в одинаковых маечках. А у нас? Ребята еще и на завтрак могут прийти в разное время. Никакой дисциплины...»

— Что Блатт?

— Отшучивался. А когда мы в финале обыграли испанцев, произнес: «Франческо, ну и что лучше — ходить в одинаковых майках или быть чемпионом Европы?»