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29 марта, 07:10

Пашутин — о травме руки: «Кровь била как из гейзера — прямо медсестре в лицо»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о страшной травме, едва не оборвавшей его карьеру.

— Выросло поколение болельщиков, которые знают вас как тренера. Но игроком не помнят вообще.

— Ну и хорошо! Ха-ха!

— Нет-нет. Ваша история — это про мужество. Вы могли получить инвалидность, но вернулись в баскетбол. Доигрались до сборной.

— Вы про эпопею с рукой?

— Разумеется.

— Это много времени займет. Вам точно хочется ее услышать?

— Очень хочется. Вам было 18?

— Да. Со сборной Ленинграда поехали на игру в Белгород. Прыгнул за мячом, а стекла в зале прикрывались сетками. Не натянутыми. Пробил рукой стекло, еще и ушел вглубь. Перерезал все сухожилия...

— Говорили, главная беда — стали тут же вытаскивать руку.

— Инстинктивно — скорее назад! Мышцы дорезал, нервы. Серединный и локтевой.

— Вздрагиваем, слушая.

— В Белгороде не было нейрохирургии, меня сразу же повезли в Харьков. Там прооперировали.

— Шанс вернуться в спорт был нулевой?

— Близкий к нулевому. Я уже был не для баскетбола. А это выпускной класс. Штейнбок мог отправить домой, но дал возможность год доработать одной рукой. На правой болтались бинты. Все смотрели, сочувствовали, ничего не говорили... Конечно, никто в меня не верил.

— Левую развили?

— Уже средние мячи стал левой пробивать. Штейнбок как-то говорит: «Нет, ты правую тоже подключай. А то совсем ее запустишь». Она у меня до сих пор не до конца работает.

— Большой палец как чужой?

— Почти не отходит. Нерв-то порван. Мяч от пола правой рукой поднять не могу. Ладонь как коряга.

— Говорили, медсестра рухнула в обморок, увидев.

— Да, в зале упала. Совсем молоденькая девчонка. Что с нее возьмешь? Кровь хлестала, как в фильме ужасов!

— Фонтаном?

— Именно фонтаном. Я ж бежал, пульс 180. Тут внезапно перерезают вену. Конечно, бьет как из гейзера! Прямо медсестре в лицо! Хорошо, жгутом успела перехватить. А то бы кровью изошел.

Евгений Пашутин. Евгений Пашутин: «Кровь била как из гейзера — прямо медсестре в лицо. Упала в обморок»
Баскетбол
Евгений Пашутин
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