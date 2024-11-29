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Сегодня, 11:00

Евгений Пашутин сравнил Свинина с Кириленко

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высоко оценил потенциал форварда пермского клуба Льва Свинина.

На прошлой неделе 18-летний Свинин сыграл за национальную сборную с Ливией (2 очка, 2 передачи и 1 подбор), а в четверг провел почти 18 минут в матче против ЦСКА в Лиге ВТБ (8 очков и 4 подбора).

«История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко, — отметил «СЭ» Евгений Пашутин. — Когда Андрею было 17-18 лет Станислав Еремин давал ему по 30 минут на позиции третьего номера. Вокруг были топовые партнеры, и во многом из-за этого он так быстро прогрессировал. Конечно, думаю, талант у Кириленко был повыше, но у Лёвы тоже огромный потенциал. У него высокий баскетбольный IQ, в детстве он играл на позиции разыгрывающего. Все в порядке броском. Не зря его вызывают в сборную. Однако с физикой еще надо работать и работать. В матче с ЦСКА Аврамович «сел» ему в ноги, и сразу потеря. Столкнулся с Джекири, — потеря. Не надо быть культуристом, качком, но игрок должен быть сильным, как натянутая струна. Как тот же Вембаньяма. Она высокий, худой, но за счет пластики, силы тела, с ним очень сложно бороться. В целом рад за пермских ребят. Помимо Свинина это Иван Егоров и Григорий Тучков. Павел Морозов из Екатеринбурга, но вырос в системе пермского клуба. Еще два человека на подходе в основу. Так что надеюсь через год-два «Парма» сможет повторить путь «Локомотива-Кубань», где на первые роли выходят свои воспитанники. Да, мы по-прежнему ставим перед собой задачу выйти в плей-офф, но важно еще и вырастить свою смену. Это непросто, но мы к этому стремимся».

В текущем сезоне «Парма» идет с показателем шесть побед — десять поражений. В прошлом сезоне пермяки закончили регулярный сезон Единой лиги на пятом месте.

БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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