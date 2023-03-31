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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:21

Фанаты баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» стоят в пробке 16 часов из-за снегопада

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщики клуба «Локомотив-Кубань» оказались заблокированными на трассе в Ростовской области из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале краснодарской команды.

«Болельщики «Локо» уже 16 часов стоят в пробке под Шахтами! Успеть на матч против «Пари НН» им поможет только чудо, но разворачиваться никто не намерен. Держим курс на Нижний!» — написала пресс-служба клуба.

Фанаты «Локомотива-Кубани» едут в Нижний Новгород на первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с одноименным местным клубом. Встреча команд пройдет 31 марта и начнется в 19.30 мск.

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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