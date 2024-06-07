Формат проведения регулярного сезона Единой лиги ВТБ может измениться

ЦСКА предлагает систему из четырех кругов вместо разделения команды на две группы после первого этапа регулярного сезона.

Если Совет лиги одобрит эту идею 14 июня, то в регулярке будет сыграно минимум 44 матча (если в турнире останется 12 клубов). В этом году в чемпионате было 36 и 40 игр (у второй восьмерки) соответственно.

Кстати, генменеджеры в анонимном опросе «СЭ» противоречиво ответили на этот вопрос в анкете. За разделение проголосовало восемь руководителей клубов, против — три, еще трое затруднились ответить.