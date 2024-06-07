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Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:12

Формат проведения регулярного сезона Единой лиги ВТБ может измениться

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Фото Единая Лига ВТБ
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ЦСКА предлагает систему из четырех кругов вместо разделения команды на две группы после первого этапа регулярного сезона.

Если Совет лиги одобрит эту идею 14 июня, то в регулярке будет сыграно минимум 44 матча (если в турнире останется 12 клубов). В этом году в чемпионате было 36 и 40 игр (у второй восьмерки) соответственно.

Кстати, генменеджеры в анонимном опросе «СЭ» противоречиво ответили на этот вопрос в анкете. За разделение проголосовало восемь руководителей клубов, против — три, еще трое затруднились ответить.

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