Форвард «Автодора» Гарретт: «Для нас попадание в плей-офф является приоритетом»

Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Сейчас мы стараемся избавиться от мыслей о последнем поражении, усердно работая и готовясь к матчу с «Астаной». Для нас попадание в плей-офф является приоритетом, и мы знаем, какой путь предстоит пройти, чтобы получить этот шанс. Мы будем признательны всевозможной поддержке болельщиков на матче в четверг. Давайте продолжим сражаться вместе в каждом матче, друг за друга!» — цитирует пресс-служба лиги Гарретта.

Матч «Автодор» — «Астана» пройдет сегодня, 16 марта. Начало встречи — 18.00 мск.