17 ноября, 17:30

Свинин — о поездках в Сербию: «Надеюсь, в третий раз все пройдет без казусов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард «БЕТСИТИ Пармы» Лев Свинин в интервью «СЭ» рассказал о предстоящем выезде в Сербию, где его команда сыграет с белградской «Мегой».

— Приятно, что в лигу вернулась международная история?

— Конечно, очень приятно. Играть на международной арене — это всегда круто. Но я немного побаиваюсь этой поездки, если честно. Я был в Сербии два раза: первый раз со сборной U18 попал в больницу с инфекцией желудка; второй раз этим летом — сломал руку. Надеюсь, в третий раз все пройдет без казусов.

— «Мега» удивляет на старте. Что можешь сказать про молодых парней из сербского клуба?

— «Мега» — молодой клуб с большими амбициями. Они хорошо показали себя в первых двух встречах Кубка. Команда хорошо бежит, здорово стреляет из-за дуги и дисциплинированно действует в защите. Да, они молодые, но очень сильные индивидуально. В своей лиге АБА играют таким же молодым составом против более опытных команд. Так что они в состоянии на равных бороться с такими клубами, как ЦСКА и «Локомотив». Мы со сборной России U20 этим летом играли против сборной Сербии нашего года рождения, и там выступал Сава Дрежич, разыгрывающий «Меги». Это игрок с отличным видением площадки и очень опасный на периметре. Будет приятно сыграть с таким соперником еще раз и взять индивидуальный реванш.

В первых двух матчах Winline Basket Cup «Мега» обыграла ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

Лев Свинин.«Играть на международной арене — это всегда круто». Интервью баскетболиста Льва Свинина
