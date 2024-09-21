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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:15

Форвард ЦСКА Мбай: «Единая лига ВТБ на одном уровне с чемпионатом Турции и Италии»

Руслан Минаев
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Форвард ЦСКА Амат Мбай в интервью «СЭ» оценил уровень Единой лиги ВТБ и сравнил турнир с чемпионатами Италии и Турции.

«Понятно, что сейчас российские клубы не играют в Евролиге и мы не можем проверить наши силы на европейской арене. Но если мы возьмем предсезонку, то в Турции мы выиграли четыре матча из четырех. Да, мы не играли с турецкими грандами — «Анадолу», «Фенербахче», — но мне кажется, что чемпионат Лиги ВТБ сейчас примерно на одном уровне с турецкой лигой. Возможно, даже повыше, учитывая, что за чемпионство борются четыре клуба. То же самое могу сказать и про Италию, где на чемпионство претендуют два коллектива», — сказал Мбай.

Амат Мбай. «Мой любимый вид спорта после баскетбола? Серфинг». Интервью одного из лидеров ЦСКА

В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА примет УНИКС. Матч состоится 21 сентября. Начало в 14.00 мск.

Баскетбол
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