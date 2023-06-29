Форвард ЦСКА Давидовац продолжит выступления в другой команде

ЦСКА и форвард Деян Давидовац активировали опцию контракта, которая позволит баскетболисту продолжить выступления в другой команде, сообщает пресс-служба клуба.

Давидовац пополнил ряды ЦСКА минувшим летом. В составе красно-синих он сыграл 47 матчей, средние показатели составили 7,1 очка, 3,6 подбора, 1,0 передачи, 0,9 перехвата, 0,3 блок-шота.

«Москва стала для Деяна первым зарубежным городом, где он провел полный сезон, и я уверен, что он увезет отсюда много теплых воспоминаний. Мы также будем с благодарностью вспоминать его выступления за ЦСКА. Как говорят, лучше всего запоминается последнее, и в этом смысле Деян постарался — последняя минута завершающего матча минувшего сезона ему удалась особенно. Давидовац — игрок уровня Евролиги, и мы искренне желаем ему проявить себя на этом уровне в дальнейшем», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.