Форвард ЦСКА Курбанов по личным причинам приостановил карьеру

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов приостановил спортивную карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — сказано в заявлении армейцев.

Капитаном ЦСКА назначен Семен Антонов, со-капитаном — Каспер Уэйр.

В прошедшем сезоне 37-летний Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.