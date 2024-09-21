Форвард ЦСКА Мбай: «Лучшие тренеры в карьере? Колле, Пистиолис и Атаман»

Форвард ЦСКА Амат Мбай в интервью «СЭ» назвал трех лучших тренеров в карьере.

«Венсан Колле, Андреас Пистиолис, Эргин Атаман. Как бы описал Атамана? Это человек, который дает тебе полную свободу на площадке. Я бы сказал, что он отличный психолог, человек, который может великолепно настроить команду, подобрать нужные слова. Не сказал бы, что я узнал у него что-то новое о баскетболе, но это было счастливое время», — сказал Мбай.

В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА примет УНИКС. Матч состоится 21 сентября. Начало в 14.00 мск.