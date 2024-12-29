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Сегодня, 11:10

Антонов о натурализации иностранцев: «Для российского спорта это не очень хорошо»

Руслан Минаев
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Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился мнением о натурализации иностранцев.

«А для чего иностранным спортсменам получать российское гражданство? Конечно, когда в составе некоторых команд в разных видах спорта есть 10 бразильцев, некоторые из которых с российскими паспортами, то для развития именно российского спорта это не очень хорошо.

Помню, однажды у экс-игрока ЦСКА Кайла Хайнца спросили о натурализации и возможности играть за сборную России. И он дал прекрасный ответ, что это не его мечта. Он бы хотел играть за свою сборную. А так как это все-таки наша страна, то тут должна быть мечта российских ребят — играть за национальную команду своей страны», — цитирует Антонова Legalbet.

Источник: legalbet.ru
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БК ЦСКА
Семен Антонов
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