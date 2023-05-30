Форвард Ильницкий подписал трехлетний контракт с «Пармой»

«Парма» объявила о подписании контракта с тяжелым форвардом Станиславом Ильницким.

Соглашение рассчитано на три года.

29-летний Ильницкий — обладатель Еврокубка (2015), двукратный серебряный призер Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок». В сезоне-2017/18 он помог «Локомотиву-Кубань» стать серебряным призером Еврокубка и обладателем Кубка России.

В сезоне-2022/23 форвард стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе казанского УНИКСа. В составе команды Ильницкий в среднем за 17 матчей набирал 5,1 очка, 3,5 подборов за 19 минут на паркете.