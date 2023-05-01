Форвард «Локомотива» Уайт: «Я снова в финале Единой лиги ВТБ и очень хочу его выиграть»

Тяжелый форвард «Локомотива» Окаро Уайт поделился эмоциями после победы над ЦСКА (103:100 ОТ, 4-3) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Как ощущения после победы? Отличные ощущения, — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Уайта. — Мы затащили ЦСКА в седьмой матч и обыграли их в этом матче на глазах московских болельщиков. Ещe очень здорово, что мы сегодня были одной командой — каждый внес свой вклад в победу. Не помешали даже наши ошибки в решающие моменты матча и то, что у нас нескольких игроков удалили за перебор фолов. Мы вошли в овертайм спокойными и сконцентрированными — и сразу создали решающий отрыв в счете. Доводилось ли ранее выигрывать серии до 4 побед? Это моя первая такая серия. В НБА у меня таких точно не было. В прошлый раз я играл в плей-офф два года назад за УНИКС, там были серии до трех побед, и в финале мы проиграли ЦСКА. Теперь я снова в финале и очень хочу его выиграть».

Уайт (21 очко) стал самым результативным игроком матча в составе «Локомотива».

В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».