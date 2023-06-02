Форвард МБА Валиев перенес операцию на колене, восстановление займет около двух месяцев

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Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев перенес операцию на колене, которая беспокоила его два последних сезона. Об этом «СЭ» рассказал агент игрока Валерий Холин.
«Операция прошла успешно в Клиническом госпитале на Яузе. После хирургического вмешательства никаких серьезных проблем в колене специалисты не обнаружили, — подчеркнул «СЭ» Валерий Холин. — По прогнозам врачей восстановление займет примерно 2-2,5 месяца. Безусловно, это отличная новость. Если все пойдет хорошо, то следующий сезон он начнет без какого-либо дискомфорта в ноге. Все-таки последние два года колено давало о себе знать».
Отметим, что в прошедшем сезоне Валиев выступал за московский МБА и был одним из лучших в составе новичка Единой лиги ВТБ. Его средние показатели — 7,2 очка и 4,9 подбора за 19 минут на паркете. Летом Валиев стал свободны агентом. Вероятно, столичный клуб приложит все усилия, чтобы удержать 33-летнего форварда.
«Высока вероятность, что Евгений останется в МБА, — продолжил агент. — Обе стороны в этом заинтересованы».
За свою карьеру Валиев также выступал в составе «Триумфа», «Зенита» (был капитаном команды), «Химки», «Пармы» и УНИКСа. За сборную России баскетболист играл в отборах на ЧМ-2019 и двух Евробаскетах.