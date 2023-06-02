Форвард МБА Валиев перенес операцию на колене, восстановление займет около двух месяцев

Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев перенес операцию на колене, которая беспокоила его два последних сезона. Об этом «СЭ» рассказал агент игрока Валерий Холин.

«Операция прошла успешно в Клиническом госпитале на Яузе. После хирургического вмешательства никаких серьезных проблем в колене специалисты не обнаружили, — подчеркнул «СЭ» Валерий Холин. — По прогнозам врачей восстановление займет примерно 2-2,5 месяца. Безусловно, это отличная новость. Если все пойдет хорошо, то следующий сезон он начнет без какого-либо дискомфорта в ноге. Все-таки последние два года колено давало о себе знать».

Отметим, что в прошедшем сезоне Валиев выступал за московский МБА и был одним из лучших в составе новичка Единой лиги ВТБ. Его средние показатели — 7,2 очка и 4,9 подбора за 19 минут на паркете. Летом Валиев стал свободны агентом. Вероятно, столичный клуб приложит все усилия, чтобы удержать 33-летнего форварда.

«Высока вероятность, что Евгений останется в МБА, — продолжил агент. — Обе стороны в этом заинтересованы».

За свою карьеру Валиев также выступал в составе «Триумфа», «Зенита» (был капитаном команды), «Химки», «Пармы» и УНИКСа. За сборную России баскетболист играл в отборах на ЧМ-2019 и двух Евробаскетах.