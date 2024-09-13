Исмаилов назвал задачи МБА на новый сезон

Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов в интервью «СЭ» отметил прогресс другого молодого игрока столичного клуба — Максима Огаркова.

— В прошлом году МБА не добрался до плей-офф. Получится в этом году?

— Надо обязательно попасть в топ-8. Это задача-минимум. Думаю, на это есть все шансы. Предсезонка показала, на что мы способны. Говорю не только про игру с армейцами.

— На Кубке Кондрашина и Белова откровением стала зрелая игра еще одного молодого игрока вашего ростера — Максима Огаркова.

— Макс тренировался с нами пока всего один-два раза. Потом вышел и здорово сыграл с «Пармой» (2 сентября. — Прим. «СЭ»), а затем мы поехали на турнир в Петербург. И он хорошо выглядел и с «Зенитом», и с «Пари НН».

— В чем козыри 18-летнего центрового?

— Очень спокойно играет в посту, без нервозности. В то же время агрессивно и резко. Получает мяч, показами обыгрывает защитника. Старается в защите. Макс большой молодец.