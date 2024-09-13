Исмаилов — о примерах для подражания: «Воронов и Астапкович»

Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал, что не рассматривал предложения других клубов этим летом.

— Летом у вас закончился контракт с МБА. Рассматривали ли другие варианты продолжения карьеры?

— Агент говорил мне о заинтересованности других клубов, но серьезно эту тему даже не обсуждали. И я, и руководители МБА понимали, что мне надо оставаться в организации, которая дала мне шанс и по-прежнему в меня верит.

— Много общаетесь с Василием Карасевым?

— Да, он уделяет мне достаточно времени. И по игре, и по другим моментам. Так же как и Женя Воронов. Отличный капитан и наставник.

— У вас есть какой-то игрок, на которого вы равняетесь?

— Из российских баскетболистов отмечу того же Женю Воронова и Антона Астапковича. Нравится, что габаритный игрок может здорово играть пик-н-ролл.