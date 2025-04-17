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Единая лига ВТБ

17 апреля, 00:25

Трушкин: «МБА два раза проиграл на выезде «Парме» в этом сезоне, надо исправить этот момент»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин поделился ожиданиями от матча с «Пармой», в котором определится последний участник плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Неважно, что пермяки уступили в первом матче плей-ин «Пари НН». Все понимают, что когда тебя гонит переполненный «Молот», то ты забываешь обо всем. Есть только здесь и сейчас. Так что ожидаем очень сложной игры. Мы два раза проиграли на выезде «Парме» в этом сезоне. Хотелось бы исправить этот момент», — заявил «СЭ» Трушкин.

Матч МБА-МАИ — «Парма» пройдет в субботу, 19 апреля. Победитель встречи сыграет в первом раунде плей-офф с «Зенитом».

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