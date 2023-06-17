Форвард Раде Загорац стал игроком «Самары»

Сербский форвард Раде Загорац подписал контракт с «Самарой».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком национальной сборной Сербии подписано сроком на один сезон.

27-летний Загорац в сезоне-2022/23 в составе «Автодора» принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11 очков и делал 5,1 подбора и 2,1 передачи.

Форвард выступал за сборные Сербии различных возрастов. Он чемпион Европы U20 (2015) и чемпион мира по баскетболу 3х3 U18 (2012). В составе национальной сборной Загорац принимал участие в квалификационных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.