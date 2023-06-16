Форвард Разумов подписал с «Самарой» контракт на один сезон

Форвард Александр Разумов продолжит карьеру в «Самаре».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

31-летний спортсмен выступал за юношескую, молодежную и основную команды «Триумфа» (Люберцы, 2008-2014), экспериментальную сборную «Россия» (2014/2015), «Рязань», «Зенит», «Спартак-Приморье», «Новосибирск», УНИКС, «Уфимец», и «Парму».

В сезоне-2022/23 в составе УНИКСа Разумов принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 0,6 очка и делал 1 подбор.