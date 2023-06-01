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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:55

Форвард Шелекето покинул «Самару»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Самара» объявила об уходе из команды тяжелого форварда Максима Шелекето.

«Внешне невозмутимый, но на площадке всегда готовый «взорваться» и выдать «красоту», Максим оставил яркий след в истории «Самары», а его «золотое» попадание в прошлогоднем кубковом финале наверняка и сейчас еще памятно нашим болельщикам. Мы благодарим Максима за вклад в победы и развитие нашего клуба и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы.

36-летний баскетболист выступал за «Самару» с 2021 года. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ форвард набирал 4,4 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.

Источник: БК Самара
БК Самара
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