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Сегодня, 08:16

Форвард Шлегель продолжит играть в «Енисее»

Виктория Кравченко
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Нападающий Артем Шлегель подписал новый контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба команды.

«В течении прошлого сезона Артем улучшил свои физические и тактические качества, и я надеюсь, что в этом сезоне он будет на равных конкурировать за игровое время и продемонстрирует свой талант болельщикам на паркете», — прокомментировал продление главный тренер Йовица Арсич.

21-летний баскетболист начинал заниматься баскетболом в спортшколе «Енисей», после чего переехал в Москву, где два сезона выступал за молодежную команду «Руна-2». Осенью 2023 года Шлегель вернулся в Красноярск.

БК Енисей
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