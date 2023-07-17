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Сегодня, 18:05

Форвард Такер покинул «Нижний Новгород» спустя неделю после подписания контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский форвард Джордан Такер не сыграет за «Нижний Новгород» в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, спустя неделю после подписания контракта он воспользовался предусмотренной в нем опцией выхода, чтобы перейти в одну из европейских команд. При использовании данной опции игрок должен будет выплатить клубу бай-аут.

В прошлом сезоне 25-летний американец дебютировал в Европе, выступая в чемпионатах Македонии и Болгарии. До этого он провел один год в G-лиге НБА. В 26 матчах за болгарский «Черноморец» Такер набирал в среднем 20,3 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.

Источник: БК Нижний Новгород
БК Нижний Новгород
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