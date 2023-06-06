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Сегодня, 16:33

Форвард Валиев продлил контракт с МБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард Евгений Валиев продлил контракт с МБА.

Срок контракта не сообщается. Однако, по информации СМИ, 33-летний игрок подписал однолетнее соглашение.

«И клуб, и Евгений были заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество — это стало ключевым фактором. Вместе с игроком и медицинским штабом мы внимательно изучили все варианты восстановления, было решено отправить Женю на операцию и, как показали ее итоги, этот выбор был правильным. Сейчас Валиев проходит реабилитацию, но к началу сезона он будет полностью готов. Желаем Жене отличного лета и ждем на паркете! Сборы начнутся уже 1 августа», — сказал генеральный директор МБА Игорь Кочарян.

Форвард перешел в МБА перед началом прошлого сезона и провел за красно-белых 36 матчей. В активе Валиева в среднем 7,3 очка, 4,1 подбора, 1,1 перехвата и 1 передача.

2 июня «СЭ» сообщал, что Валиев перенес операцию на колене, которая беспокоила его два последних сезона. Восстановление займет около двух месяцев.

БК МБА
Евгений Валиев
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