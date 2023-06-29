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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:11

Форвард Владислав Трушкин стал игроком МБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард Владислав Трушкин подписал контракт с МБА, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний спортсмен выступал за «Енисей» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 32 матчах Единой лиги ВТБ и стал третьим по результативности в команде с 8,9 очка за матч, также набирая в среднем 3,6 подбора, 1,5 передачи и 1 перехват за 21,5 минуты на паркете.

Профессиональную карьеру Трушкин начинал в команде «Спарта и К», затем играл за московское «Динамо», «Спартак-Приморье», УНИКС, «Зенит» и «Енисей».

Источник: https://t.me/pbc_mba/4808
баскетбол
БК МБА
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